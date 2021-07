L'A26 brièvement coupée dans le sens sud-nord ce mardi matin après un accident

Un accident impliquant un camion et une voiture survenu vers 11h30 ce mardi matin sur l'A26 dans le sens Troyes-Calais a entrainé la fermeture temporaire de l'autoroute entre les échangeurs 10 (Saint-Quentin) et 9 (Cambrai).

L'accident s'est produit peu avant 11h30 sur l'autoroute A26, dans le sens sud-nord, à hauteur de Honnecourt-sur-Escaut, à la limite entre les départements du Nord et de l'Aisne. L'accident, impliquant un camion et une voiture, a fait au moins un blessé grave qui a dû être désincarcéré. L'opération a nécessité la fermeture de l'autoroute pendant une dizaine de minutes entre les échangeurs 10 (Saint-Quentin) et 9 (Cambrai). La circulation a repris vers 11h50 mais la circulation ne se fait à ce moment-là que sur la voie de droite, ce qui occasionnait à 11h50 deux kilomètres de bouchon en amont.