Des perturbations sur l'A38 à hauteur de Sombernon après un accident de poids lourd

Attention si vous êtes sur l'autoroute A38 entre Dijon et Pouilly après Sombernon : on ne roule que sur la voie la plus à droite. Les deux voies rapides dans le sens Nord-Sud comme dans le sens Sud-Nord sont fermées à la circulation. La faute à un camion qui a arraché les glissières de sécurité. Il a tapé au milieu avant de revenir sur la droite. Le poids-lourd a été enlevé mais les employés d'autoroute sont toujours sur place pour réparer les dégâts. Ces restrictions doivent durer toute la journée.