L'A43 coupée à hauteur de Cessieu dans le nord-Isère : un camion couché sur les voies

L'accident s'est produit aux alentours de 5h du matin entre Bourgoin-Jallieu et la Tour du Pin. Un camion s'est couché sur les voies dans le sens Lyon-Chambéry. Conséquence : l'A43 est coupée dans les deux sens, l'intervention pourrait prendre plusieurs heures.

Le chauffeur du poids lourd transportant de la viande se serait assoupi au volant de son véhicule, il en aurait perdu le contrôle, et celui-ci s'est ensuite renversé sur l'autoroute A43 en direction de Chambéry entre Bourgoin-Jallieu et la Tour-du-Pin à hauteur de Cessieu. Un "grand boom" a alors été entendu, selon un auditeur de France Bleu Isère qui nous a contacté. Le camion a pris feu, une "colonne de fumée" s'élevait alors, toujours selon le même témoin. A 9h, les pompiers étaient toujours sur place pour contrôler le feu qui était maîtrisé. Le chauffeur du poids lourd est le seul blessé dans l'accident.

La circulation perturbée par l'accident

Dès l'accident, toutes les voies de circulation ont été coupées sur le secteur dans le sens Lyon-Chambéry. Les voitures et camions bloqués derrière le poids lourd couché sont retournés sur plus d'un kilomètre en amont du lieu de l'accident. Tout le trafic détourné par l'A41 détourné via l'A48 afin de contourner la zone impactée.