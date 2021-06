L'A50 fermée sens Aubagne Marseille à cause d'un incendie en bord d'autoroute

La circulation sur l'A50 à l'est de Marseille est très compliquée ce lundi après-midi à cause d'un incendie parti en bordure d'autoroute. Il y a d'importants bouchons dans les deux sens et les marins-pompiers mobilisés annoncent la fermeture de l'A50 sens Aubagne Marseille le temps des opérations de secours.

