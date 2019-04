L'A7 est temporairement fermée entre Valence Sud et Valence Nord

L'autoroute A7 est fermée entre Valence Sud et Valence Nord à cause d'un accident. Cette portion ne pourrait rouvrir que mardi matin à 6h. Les secours interviennent pour désincarcérer le chauffeur d'un poids lourd qui s'est renversé sur les voies.

Vue générale de Valence dans la Drôme avec le Rhône et l'autoroute A7

Valence - France

La traversée de Valence sur l'autoroute A7 est fermée à la circulation dans le sens sud-nord depuis 17h30 ce lundi. Un camion s'est couché sur les voies. Son conducteur est coincé sous le véhicule. Pour le désincarcérer, les secours ont été contraints de détourner le trafic. Les automobilistes se dirigeant vers le Nord doivent sortir à Valence-Sud et revenir sur l'autoroute à Valence-Nord.

Tronçon fermé pour la nuit ?

Des travaux étant prévus sur cette portion d'autoroute à partir de 22 heures, les autorités pourraient choisir de maintenir la fermeture jusqu'à mardi matin, 6 heures. En plus du travail de secours, ils doivent nettoyer une fuite de gasoil sur les voies.

«En direction de Lyon, la sortie de l’autoroute est obligatoire à Valence Sud (n°15) et l’entrée peut se faire uniquement par l’échangeur de Valence Nord (n°14). Entre Valence Sud et Valence Nord, il est conseillé d’emprunter la Lacra. Les services de l’État sont mobilisés pour porter secours et rétablir la circulation dans les meilleurs délais», indique la préfecture de la Drôme.