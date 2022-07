L'A8 entièrement paralysée entre Nice et Antibes dans les deux sens

L'autoroute A8 dans les Alpes-Maritimes est ce jeudi matin complètement bouchée. Deux accidents se sont produits dans les deux sens occasionnant de gros embouteillages. Le premier a impliqué trois voitures et s’est produit en début de matinée en direction de Nice entre les échangeurs de Cagnes-sur-Mer et de Saint-Laurent-du-Var. Un peu plus tard, un deuxième accident impliquant cette fois-ci un poids lourd, un fourgon et une voiture s’est produit entre les échangeurs de Cagnes-sur-Mer et de Villeneuve-Loubet mais dans l'autre sens, en direction d’Aix-en-Provence. Ces événements entraînent un trafic très perturbé dans le secteur entre la barrière de péage d’Antibes et Nice.