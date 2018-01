L'A84 a été fermée ce mercredi dans le sens Rennes-Caen au niveau de l’échangeur n° 38 « Villedieu-les-Poêles - Saint-Lô », dans la Manche. Le carambolage entre huit voitures et un poids lourd a fait quatre blessés légers en début d'après-midi

L'accident s’est produit peu avant 13 heures sur l’autoroute A84 dans le sens Rennes-Caen à hauteur des communes Gouvets et Pont-Farcy, dans la Manche. Huit voitures et un poids lourd sont entrés en collision. L'accident a fait quatre blessés légers. Les victimes ont été transportées vers les hôpitaux de Vire, Avranches et Saint-Lô. Huit personnes qui se trouvaient les véhicules sont indemnes.

Suite à cet accident , l'autoroute a été fermée entre les échangeurs 38 et 39 entre Villedieu et Pont Farcy. Elle a rouvert à 16H15