Caen - L'abattage des arbres était illégal Place de la République selon la cour d'appel

Les engins qui ont tronçonné la quarantaine de tilleuls de la Place de la République à Caen le 23 février 2021 avaient-ils droit de le faire ? Non a jugé la cour administrative de Nantes dans un arrêt rendu le 18 janvier 2022. Elle estime que le maire de Caen aurait dû engager une procédure de déclaration préalable sur le fondement du code de l’urbanisme et non se contenter de solliciter une autorisation des services de l’État sur le fondement du Code du patrimoine.

L'opposition veut que la ville revoit son projet et revégétalise la place

"C'est une décision que nous saluons, réagit le chef de file de l'opposition, l'écologiste Rudy l'Orphelin. Les Caennais n'ont pas eu l'information qu'ils étaient en droit d'avoir avant que les arbres ne soient coupés. Nous souhaitons que la ville revoit son projet à présent et envisage une revégétalisation de cet endroit".

La ville de Caen prend acte de cette décision et se donne le temps de la réflexion

C'est le premier revers dans ce dossier qui dure depuis des années pour la municipalité, qui envisage de construire un centre commercial à cet endroit situé devant la préfecture. Au moment de l'abattage des arbres, elle avait expliqué que dans leur majorité, ils était trop vieux et malades. Hier soir, dans un communiqué, elle a dit prendre acte de cette décision et indique qu'elle "va prendre le temps nécessaire pour analyser cette décision".