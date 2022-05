L'abattoir de la Sobeval en Dordogne est relaxé, la demande de L214 est rejetée

L'action d'L214 est déclarée irrecevable par la justice ce vendredi 6 mai. Le tribunal de Périgueux a rendu son jugement en délibéré. L'association antispéciste a poursuivi l'abattoir de la Sobeval et ses dirigeants pour mauvais traitement et pour des manquements lors de l'abattage des animaux. L'affaire remonte à 2020 lorsque L214 diffuse une vidéo prise à l'intérieur de l'abattoir. Elle dénonce des mauvais traitement et des manquements lors de l'abattage. A l'époque, l'établissement avait vu son agrément retiré par le ministère de l'Agriculture pendant six jours.

La première plainte déposée a été classée sans suite car le parquet a estimé que l'établissement s'est mis en conformité. L214 a ensuite utilisé la procédure spécifique de la citation directe pour saisir la Justice directement et pour pour engager des poursuites contre la Sobeval. Un procès s'est tenu à Périgueux le 4 mars dernier. A l'époque, la Procureure de la République de Périgueux avait demandé la relaxe estimant que "cette salle d'audience n'est pas le bon lieu pour le combat".