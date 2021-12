L'abattoir de Saint-Jean-Pied-de-Port poursuivi devant la justice après un accident du travail

Elle avait été gravement blessée alors qu'elle venait d'être embauchée l'avant veille à l'abattoir de Saint-Jean-Pied-de-Port, en Basse Navarre. Le procès d'un accident du travail s'est tenu le jeudi 16 décembre 2021, devant le tribunal judiciaire de Bayonne sous la présidence de Sebastien Ellul. Les faits remontent au premier mars 2018. Ce jour là, l'employée chargée de nettoyer une chaine d'abattage d'ovins, est victime d'un grave accident. Le syndicat intercommunal à vocation unique de l'abattoir de Garazi a été jugé en tant que personne morale pour "blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail".

Décharge électrique

Voila deux jours à peine que Karine travaille sur le site. La jeune maman doit en fin de journée, avec un tuyau à surpression, nettoyer la chaine d'abattage à l'arrêt, et notamment des pinces utilisées pour électrocuter et étourdir les ovins avant le dépeçage. En se relevant, après avoir nettoyé le sol sous la machine, "le mécanisme se met en marche" explique t-elle. Les pinces lui attrapent la tête, et une décharge électrique provoque son évanouissement "j'ai eu très peur" insiste t-elle à la barre du tribunal correctionnel. L'une de ses oreilles est gravement endommagée. Une opération de reconstruction est alors nécessaire dans l'urgence, à la clinique Belhara de Bayonne, ainsi que cinq jours d'hospitalisation et trois semaines de soins à domicile. 23 jours d'Interruption Temporaire de Travail lui sont accordés (ITT). Karine se plaint aujourd'hui de migraines et de pertes de mémoire.

Pas de témoin de l'accident

L'accident s'est déroulé sans témoin. Lors de l'enquête trois employés expliquent que ce qui arrivé à Karine est impossible, car la machine n'était pas sous tension. La directrice de l'établissement souligne que "c'était le première fois qu'une tel accident se produisait sur cette chaine". Selon la responsable "il faut deux points de contacts pendant cinq secondes, pour que le système électrique puisse s'échanger". Pour l'inspectrice du travail, l'employeur est en faute pour ne pas avoir mis en place les mesures de sécurité, même si la décharge électrique est peu probable. En revanche la procureure de la république Amelie Djaoudo n'a pas d'état d'âme : "Karine n'a pas eu de formation en entrant dans l'entreprise, elle était seule à coté d'une machine dont elle ne connaissait pas le fonctionnement, et les conditions de sécurité n'étaient pas garanties". l'accusation a demandé 20.000 euros d'amende à l'encontre de la SARL SIVU ABATTOIR.

Dans le camps d'en face c'est un avis tout autre qui est développé. Pour la défense de l'abattoir il n'y pas eu de manquement à l'obligation de sécurité mais la jeune femme s'est tout simplement blessée en se relevant et en percutant les bouts tranchants de la machine. La relaxe est demandée. Le jugement sera rendu le 13 janvier prochain.