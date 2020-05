L'abbé Michel, au Planquay dans l'Eure, renvoyé à l'état laïc par le Vatican

Le Planquay, France

Au Planquay, dans l'Eure, Francis Michel, celui qu'on surnommait le "curé des gilets jaunes" n'est plus homme d'église. Le Vatican a prononcé à son encontre une peine de renvoi de l'état clérical et Francis Michel n'a plus le droit de célébrer l'Euchariste ou de prononcer des sacrements.