L'abbé Spinoza, directeur de l'Angélus à Presly, mis en examen

Le directeur de l'institution catholique hors contrat fait l'objet de trois mises en examen, mais la principale, celle d'agression sexuelle est abandonnée.

L'abbé Régis Spinoza mis en examen à Bourges. Le directeur de l'Angélus, l'institution catholique hors contrat à Presly est poursuivi notamment pour violences sur enfants, .... mais les charges d'agression sexuelle sont abandonnées. L'école qui accueillait 109 élèves, du primaire au secondaire, est fermée depuis début juin. Ses avocats estiment avoir obtenu une première victoire puisque sur les dix chefs de poursuite annoncés au début de l'enquête, il n'en reste plus que trois. Les avocats de l'Angélus l'ont asséné dès le départ : le dossier d'accusation ne tient pas, notamment sur ces poursuites pour agression sexuelle, la charge la plus grave qui pesait sur l'abbé Spinoza. Selon Me Lamoure, sur une soixantaine d'enfants entendus, seuls deux auraient dénoncé ce genre de faits. Et encore, en des termes flous. La défense n'hésite pas à parler d'accusations fallacieuses. Le Procureur de Bourges a également estimé son dossier un peu léger sur ce point puisqu'il n'a pas demandé au juge d'instruction de poursuivre l'abbé pour ce motif. En l'état actuel des investigations, précise bien le procureur Garrigue. La charge principale, désormais, est celle de violence sur les élèves : le procureur avait évoqué notamment des punitions d'un autre temps. ce que conteste toujours l'abbé Spinoza qui est également mis en examen pour travail dissimulé et travail forcé, à priori cela concernerait des bénévoles de l'institution. L'abbé a été placé sous contrôle judiciaire. Reste à savoir maintenant si la préfecture autorisera la réouverture de l'école à partir du 9 juillet pour préparer la prochaine rentrée.