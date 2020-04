L'Académie Provençale de Cannes lance un appel à la solidarité après le saccage de ses locaux

L'Académie Provençale de Cannes cherche des éléments de décor (faucilles, faux, rateaux ...) et des costumes. L'association a été victime d'un cambriolage.

Les locaux de l'Académie Provençale de Cannes ont été saccagés et cambriolés mardi 14 avril. Le préjudice se chiffre en milliers d'euros : le matériel informatique a été volé (ordinateurs, sonorisation, imprimantes), des instruments de musique, des costumes et des éléments de décor ont également été dérobés.

Un coup dur pour l'association. "Aujourd'hui nous faisons appel à la solidarité de tous. Nous ne voulons pas de dons en argent, en revanche nous recherchons des éléments de scène : des faucilles, des faux, des fouets, des costumes ... parfois cela traîne dans les greniers", indique Louis Tighilt, danseur et musicien.

Cela aiderait grandement ce groupe folklorique implanté à Cannes depuis plus d'un siècle et qui se produit en France et à l'étranger.

Contact : 06.68.41.56.96