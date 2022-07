L'accès à tous les massifs forestiers de Vaucluse interdit jusqu'à dimanche inclus

Après les Bouches-du-Rhône et le Gard, les massifs forestiers du Vaucluse sont à leur tour concernés par une mesure d'interdiction d'accès. Le préfet de Vaucluse Bertrand Gaume vient de le décider par arrêté préfectoral. Il concerne l'ensemble des massifs du département et s'applique à compter de ce mercredi et jusqu'à dimanche inclus.

Le préfet de Vaucluse appelle à la responsabilité de chacun

A l'origine de cette mesure d'interdiction au cœur de l'été, le risque incendie "très élevé" ; la conséquence de plusieurs facteurs aggravants : la sécheresse précoce, l'état des végétaux, les températures élevées et les prévisions météorologiques -le vent notamment- qui ne sont pas favorables.