L'accès aux forêts et aux bois totalement interdit en Mayenne jusqu'au 16 août

Avec les fortes chaleurs qui durent, les restrictions deviennent de plus en plus drastiques en Mayenne. L'accès aux bois et aux forêts est totalement interdit à partir de ce jeudi 11 août 20h, jusqu'au mardi 16 août 20h.

Alors que les interventions des sapeurs-pompiers se multiplient pour éteindre des feux de végétation, le préfet de la Mayenne vient de prendre un nouvel arrêté ce jeudi 11 août pour interdire l'accès aux bois et aux forêts à toute heure de la journée et de la nuit, jusqu'au mardi 16 août 20h. Il était déjà interdit de se promener dans les bois entre 13h et 22h depuis le 2 août.

"Le département de la Mayenne a atteint un niveau de risques « très sévère » en raison des conditions climatiques défavorables et persistantes. Afin de prévenir tout risque d’incendie dans les espaces naturels et les massifs forestiers, le préfet de la Mayenne a décidé d’interdire l’accès à tous les bois et forêts toute la journée, à l’exception notamment des services publics et des propriétaires", indique la préfecture dans un communiqué.

Le préfet de la Mayenne rappelle que toute personne témoin d’un départ de feu doit alerter immédiatement les pompiers en appelant le 18 ou le 112. D'autres restrictions ont été prises ce mercredi, comme l'interdiction de laver sa voiture, chez soi ou en station de lavage, sauf impératifs sanitaires.