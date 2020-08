L'accès aux plages interdit à partir de 23h à Palavas

Les plages de Palavas-les-flots sont désormais interdites à partir de 23h. L'arrêté a été pris ce mardi en raison des nuisances sonores. Les habitants et touristes étaient excédés par les incivilités.

D'après le maire de la commune, Christian Jeanjean, et d'autres maires de stations balnéaires, ce problème inédit s'explique par la fermeture des lieux de festivités , clubs et boîtes de nuit. Les fêtards, jeunes et moins jeunes, se tournent donc vers les plages, à deux pas des habitations. Le problème est également accentué par la hausse de la fréquentation estivale, 30 à 40% supérieure à celle des années précédentes.

On comprend que l'été, tout ne puisse pas être d'un calme absolu, mais il y a des limites. C'était véritablement insupportable. Cette interdiction permet quand même à tout le monde de profiter de la mer et de la plage, mais de ramener un peu de tranquillité le soir. Christian Jeanjean, maire de Palavas-les-flots.

Le maire Christian Jeanjean a pris un arrêté contre les nuisances sonores nocturnes Copier

Pour les habitants et touristes, excédés, il était temps que les nuisances cessent. Ils exprimaient leur colère vendredi dernier. Même si le maire s'en défend, la manifestation, qui a réuni 300 personnes, a certainement fait bouger les lignes.

Pour faire respecter ce nouvel arrêté, la municipalité a déployé les moyens nécessaires. Un 4x4 a été mis en circulation et permet aux deux brigades de policiers, dont les effectifs ont été augmentés, de faire des patrouilles sur les deux rives toutes les heures. Faire sortir les fêtards de la plage demeure la priorité des forces de l'ordre. Les amendes ne sont pour l'instant pas prévues, sauf en cas de récidive.

Malheureusement on ne peut pas être que sur ce point là car il y a d'autres interventions à gérer, et puis on retrouve ces gens bruyants ensuite dans le centre ville. Mais on essaye quand même de faire le maximum. Richard Gérard, adjoint de la police municipale de Palavas-les-flots.

Le respect du nouvel arrêté est contrôlé par la police municipale Copier

L'arrêté est valable jusqu'au 15 septembre mais pourrait être retiré d'ici quinze jours, une fois le calme revenu en raison de la baisse de fréquentation.

Par ailleurs, pour empêcher les rodéos nocturnes, la vitesse a été limitée à 30 km/h dans toute la ville. La mesure satisfait le maire, et pourrait bien devenir permanente.