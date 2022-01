L'accident avait fait trois morts et trois blessés graves à Isigny-sur-Mer (Calvados) en juin 2021. L'auteur de l'accident, un homme de 26 ans, avait 2,5 grammes d'alcool dans le sang et roulait trop vite. Il a été condamné à un an de prison ferme.

L'accident avait causé trois morts et il roulait ivre : le chauffard condamné à un an ferme

C'est un accident terrible qui avait endeuillé les routes du Calvados. Trois morts et trois blessés graves le 20 juin 2021 à Isigny-sur-Mer dans le Calvados. Le choc frontal d'une violence inouïe s'était produit sur la départementale 613 en fin d'après midi. Le conducteur responsable de l'accident, un jeune homme de 26 ans, roulait ivre, bien au dessus de la limite autorisée avec 2,5 grammes d'alcool par litre de sang.

Jugé ce mardi à Caen, le prévenu, un jeune peintre en bâtiment sans antécédent judiciaire, a été condamné à quatre ans de prison dont trois avec sursis, ainsi qu'à l'annulation de son permis de conduire pendant un an. C'est bien en dessous des réquisitions du procureur qui avait réclamé à l'audience une peine de cinq ans de prison dont un avec sursis, et l'annulation du permis de conduire pendant dix ans, le délai maximal prévu par la loi. Jean-Pierre Triaulaire a indiqué que le parquet se réservait la possibilité de faire appel.

Le jour du drame, le prévenu avait démarré sa journée au bar vers midi avec deux amis. Ils y avaient bu plusieurs bières, avant de continuer au restaurant un repas bien arrosé. "Apéritif, vin à table, digestif.." énumère-t-il. Puis le trou noir. "Je ne me souviens pas d'être parti du restaurant, je ne me rappelle que de l'hôpital". Sauf que juste après l'accident, une témoin l'entend dire :"On a fait une connerie, on a bu et fumé..."

Questionné par la présidente, il ne pense pas avoir de problème avec l'alcool. Elle lui rappelle le taux retrouvé dans son sang : 2 grammes 5, soit trois fois la limite autorisée. Elle lui rappelle aussi la violence du choc, le bloc moteur de son Audi projeté derrière la glissière de sécurité, le compteur bloqué à 120 km/h et des traces de freinage qui laissent penser qu'il roulait encore plus vite.

"Je m'en veux terriblement, je veux demander pardon aux familles" glisse-t-il dans un souffle. Dans la salle, ces dernières accusent le coup. Deux femmes sont serrées l'une contre l'autre, les yeux rougis. Leur père de 72 ans est mort sur le coup. Leur mère de 75 ans n'a pas pu être réanimée. Le couple d'amis qui était avec eux, grièvement blessé, s'excuse de ne pas être là aujourd'hui, dit leur avocat, "mais c'était trop dur pour eux".

Il y a aussi les proches d'Aurélien 28 ans, ami du chauffard, tué sur le coup lui aussi. "Ils veulent voir qui a tué leur frère, leur fils" explique leur avocat. "Chaque verre bu avant de prendre le volant, accuse-t-il, c'est une balle de plus dans le barillet d'un pistolet. Et là ce n'était plus de la roulette russe, c'était du suicide".