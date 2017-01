Un quad perturbe le trafic des trains dans tout le sillon lorrain

26 trains ont dû être supprimés ce lundi en milieu d'après-midi après le choc d'un train avec un quad, en Meurthe-et-Moselle. Le pilote de l'engin à quatre roues est sain et sauf, le trafic SNCF a été perturbé dans tout le sillon lorrain.

Un choc entre un quad et un train s'est produit en milieu d'après-midi en Meurthe-et-Moselle, entre Rosières-aux-Salines et Blainville-sur-l'Eau. Le pilote de l'engin motorisé à quatre roues a eu le temps de s'éjecter, il est sain et sauf. Le conducteur du train, lui, a dû immobiliser en urgence son train. Pas de blessé non plus dans les wagons. Une procédure de sécurité s'est aussitôt mise en place. "Pour empêcher qu'un autre train percute le pilote imprudent" , explique Didier Wallrich, responsable à la SNCF de Lorraine des affaires publiques et de la communication externe. Il faut dans ces cas-là que le chauffeur du train se déplace à pied au point de l'impact, donne l'alerte et que les secours et gendarmes arrivent sur place.

26 trains supprimés

La procédure de sécurité a pris près de deux heures ce lundi après-midi. En tout, selon la SNCF, 26 trains ont été supprimés, l'impact s'est étendu à tout le sillon lorrain, jusqu'à Luxembourg-Ville. Une liaison Nancy-Luxembourg a été supprimée, comme le Luxembourg-Metz de 18h40. La direction de la SNCF Lorraine indique que le retour du trafic se fait progressivement cette fin de journée.