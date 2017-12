Lille, France

L'accident de TER vendredi soir à Lille a fait désormais deux morts et deux blessés. Une deuxième victime a succombé dimanche après-midi à ses blessures au CHRU de Lille.

Vendredi, quatre jeunes garçons âgés de 17 à 20 ans, "qui voulaient prendre un raccourci", selon les premiers éléments de l'enquête, ont escaladé des grilles et se sont retrouvés à marcher sur les voies ferrés dans le quartier de Saint-Maurice-Pellevoisin.

Le groupe a été percuté par un TER qui venait de quitter la gare de Lille Flandres pour rejoindre Calais.

L'un des jeunes, âgé de 20 ans, est décédé samedi, un autre dimanche, un troisième qui souffre d'un traumatisme crânien est toujours hospitalisé mais ses jours ne sont pas en danger. Le dernier, légèrement touché, a pu rentrer chez lui.

Pas de faute du conducteur du train

Selon les premiers éléments recueillis par les enquêteurs, le conducteur qui a été contrôlé, était négatif à l'alcool et aux stupéfiants. Il ne roulait pas non plus en excès de vitesse, a bien actionné le frein d'urgence et utilisé son klaxon.

Pour le parquet, les éléments de l'enquête ne permettent pas de confirmer la présence de policiers avant l'accident. Les vérifications faites contredisent la rumeur diffusée sur les réseaux sociaux selon laquelle les policiers auraient incité les jeunes à prendre un raccourci.

Appel à témoins

Le parquet de Lille qui lance un appel à témoins. Toute personne disposant d'informations est invitée à se rapprocher des policiers de la sûreté urbaine de Lille ( 03 62 59 80 54 ou 03 60 59 80 00 en dehors des heures ouvrables)

Un rassemblement est prévu ce lundi soir à 20h45 place Degeyter à Lille-Fives, le quartier dont était originaire la première victime et deux autres des garçons.