L'accident mortel de Préchacq-Josbaig fait une deuxième victime, un bébé d'un an et demi, mort dans la nuit

Le bébé d'un an et demi gravement blessé dans l'accident de mercredi 9 juin entre deux voitures à Préchacq-Josbaig (Pyrénées-Atlantiques) est mort dans la nuit. C'est la deuxième victime de cet accident, après la mort d'un petit garçon de 8 ans sur place la veille.

Le grave accident de la route entre deux voitures à Préchacq-Josbaig, près d'Oloron Sainte Marie ce mercredi 9 juin a fait une deuxième victime. Le bébé d'un an et demi hospitalisé dans un état grave est décédé à l'hôpital de Pau dans la nuit. C'est le deuxième enfant victime de la collision, un petit garçon âgé de 8 ans, est décédé avant l'arrivée des secours sur les lieux de l'accident.

L'accident s'est produit dans l'après-midi sur la D936, une départementale traversant la petite commune : sur une portion de la route en ligne droite, deux véhicules sont entrés en collision.

Dans la première voiture, une femme de 36 ans enceinte de 7 mois et ses deux enfants : un petit garçon de 8 ans et un bébé d'un an et demi. Seule la mère, habitant Mauléon, a survécu. Elle est gravement blessée, et a été transportée à l'hôpital de Pau.

Dans le deuxième véhicule, deux sexagénaires, originaires de Bidos : un homme de 67 ans au volant, et une femme de 68 ans côté passager. Eux aussi sont gravement blessés, ils ont été hospitalisés à Bayonne et Tarbes, mais leur pronostic vital n'est pas engagé.

Une enquête de gendarmerie a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident.