L'accidentologie chez les cyclistes azuréens en très forte hausse

Il y a un chiffre qui peut tout résumer. C'est la hausse du nombre de mort à vélo par rapport à 2019, une année de référence: + 57% au niveau national ! Par rapport à 2021, c'est 30% de hausse; autre donnée nationale. Chiffres terribles pour la sécurité routière. Malheureusement, les Alpes-Maritimes ne sont pas épargnées. Avec 7 décès en 2022 (4 cyclistes et 3 conducteurs de trottinettes) et des faits de plus en plus grave (23 en tout), les chiffres sont également en augmentation. Le nombre de faits impliquant un cycliste est en hausse de 6%, alors que justement dans toutes les autres catégories départementales, c'est la baisse qui est de mise: chez les motards, chez les piétons, chez les automobilistes.

Et ce n'est malheureusement peut-être pas terminé car le nombre de cyclistes azuréens, en croissance d'année en année, fait craindre le pire si le partage de la route n'est pas la priorité absolue.

