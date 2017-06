Une sage-femme d'Indre-et-Loire risque la radiation pour "mise en danger des mères" lors d'accouchements à domicile

Installée près de Tours, une sage-femme libérale, qui pratique des accouchements à domicile, est convoquée vendredi devant la chambre disciplinaire du conseil de l'Ordre à Paris. On lui reproche d'avoir mis en danger des mères, ses soutiens dénoncent des pressions contre l'accouchement à domicile.

La convocation d'une sage-femme pratiquant des accouchements à domicile devant le conseil de l'Ordre ce vendredi à Paris suscite déjà des réactions de colère. Isabelle Koenig, qui exerce depuis trois ans près de Tours en tant que sage-femme libérale, doit venir s'expliquer devant ses pairs et risque la radiation. Selon ses soutiens, on lui reproche d'avoir mis en danger certaines de ses patientes, notamment en ayant tardé à les transférer à la maternité après des complications, ainsi qu'un défaut d'assurance.

Le procès de l'accouchement à domicile ?

Pour les soutiens d'Isabelle Koenig, et en première ligne l'association "les bébés d'Isabelle", à travers cette convocation, c'est l'accouchement à domicile et le choix des parents qui sont remis en cause alors même que cette pratique est légale et encadrée. Le collectif précise qu'il n'y aurait plus qu'une soixantaine de sage-femmes pratiquant les accouchements à domicile du fait des pressions régulières exercées sur la profession à ce sujet. Des radiations, des contraintes supplémentaires et surtout des contrats d'assurance hors-de-prix, autant d'éléments qui font qu'elles sont de moins en moins nombreuses à accepter de les suivre malgré une demande des patientes. Sur les réseaux sociaux, le soutien s'organise autour de la sage-femme mise en cause.

Isabelle ne devrait pas être poursuivie, c'est une chasse aux sorcières" - Mélina

Mélina a 38 ans aujourd'hui et a accouché avec Isabelle Koenig, l'an dernier chez elle de son troisième enfant - une petite fille - à Vilaines-Les-Rochers en Indre-et-Loire. Après son accouchement "dans le bien-être et la bienveillance", explique Mélina, la sage-femme doit appeler le SAMU car le placenta ne se décollant pas, la maman risque alors l'hémorragie, "ce qui peut arriver même à l'hôpital" insiste la jeune femme. Les secours mettront 2 heures à arriver pour la transférer à l'hôpital. "J'ai eu droit à une ambulance privée avec 2 incompétents, Isabelle n'a commis aucune faute". Mélina vit très mal ces poursuites contre Isabelle Koenig :"Isabelle ne devrait pas être poursuivie, c'est nous qui avons demandé à accoucher à domicile, c'est un droit, ce n'est pas nous les parents qui avons déposé plainte, c'est une chasse aux sorcières".

Un rassemblement de soutien prévu ce vendredi matin

Le collectif "les bébés d'Isabelle" appelle d'ailleurs à un rassemblement "Pour soutenir la naissance respectée" à partir de 9h45 ce vendredi devant le conseil interrégional de l'Ordre à Paris avant le passage de la sage-femme devant le conseil disciplinaire. En France, on estime que moins de 1% des accouchements ont lieu en dehors d'une maternité, que ce soit à domicile ou sur le trajet.

Isabelle Koenig, jointe par téléphone, n'a pas souhaité s'exprimer avant de répondre aux questions de la chambre disciplinaire du Conseil de l'ordre. Cette sage-femme a exercé son métier pendant 32 ans à l'hôpital avant de s'installer en libéral, il y a 3 ans.