L'accusé livre sa version de la nuit du crime au procès du meurtre de "l'inconnue du Frasnois"

Il parle tête baissée, les mains agrippées à son box et donne des détails parfois étonnants, qu'il n'a jamais livrés pendant l'enquête. L'accusé a donné sa version de la nuit du crime, dans le procès du meurtre de "l'inconnue du Frasnois", cette prostituée roumaine tuée en Suisse et dont le corps a été découvert dans un bois du Jura, fin 2016. Alexandre Verdure continue de nier le meurtre : "Je maintiens mes propos, ce n'est pas moi qui l'ai tuée" a-t-il lancé d'emblée, avant de raconter cette nuit du 29 au 30 novembre 2016 à Lausanne.

"Fais le nécessaire" aurait lancé un agresseur

Il explique être intervenu pour aider la jeune femme qui se faisait embêter par un homme sur un rond-point de Lausanne. Après négociations, ils se rendent sur un chemin à l'écart pour avoir un rapport sexuel tarifé. Alexandre Verdure raconte : "Y a une voiture qui est arrivée avec des feux allumés (...). Le conducteur a levé sa main en disant de me mettre à genoux, de ne plus bouger, de garder tête baissée au niveau du sol. J’ai obéi…" L'accusé raconte avoir été braqué avec une arme. Il n'entend aucun dialogue, aucun bruit de coups, aucun cri. Un agresseur lui aurait alors jeté sa carte de réserviste de gendarmerie et lancé : "T'as de la chance, fais le nécessaire sinon on s'en prend à ta famille". Ils sont partis rapidement selon l'accusé.

Suivi sur la route par une voiture

Alexandre Verdure explique ensuite avoir vu le corps, un couteau planté dedans, et voulu réanimer la victime. "Comme j'ai appris aux pompiers, j’ai mis mes mains autour de l’objet, je me suis coupé. J’ai enlevé le couteau (…), j'ai effectué les premiers secours" mais la fille ne respire plus. Il raconte alors avoir tenté un massage cardiaque… En marquant son récit de silences, de respirations fortes, il confie : "Je ne pouvais rien faire". C'est à ce moment qu'il comprend que la jeune fille est morte.

J'ai cru que j'allais mourir" - Alexandre Verdure, accusé

L'accusé prend la route, direction la France "pour aller à la gendarmerie de Mouthe". Il raconte alors avoir été suivi par une voiture et s'en apercevoir une fois qu'il est en France. "Une voiture tout feux éteints, ce n'est pas une coïncidence" lâche-t-il dans un souffle. "IIs m’ont rattrapé, ont collé à mon parechoc à un stop (...). J’ai réussi à distancer, j’ai continué mon trajet à forte vitesse… j’ai continué à rouler à rouler à rouler." Jusqu'à ce chemin dans une forêt. "La fatigue, le peur, la pression, j’en pouvais plus, j’en avais marre. J’ai pris le corps, j’ai descendu cette pente avec le corps comme je pouvais."

Les vêtements comme preuve

Il explique avoir récupéré les vêtements pour en faire une preuve :"J'ai cru que j’allais mourir, que je vivais mes dernières minutes. Si je les voyais, c’était ma façon de dire, "regardez j’ai les vêtements, je me suis débarrassé du corps, si vous vous en prenez à quelqu'un, c'est à moi, pas à ma famille!"".

Alexandre Verdure raconte ensuite être rentré chez lui, "soulagé" que sa compagne et son fils aillent bien, prendre une douche et se rendre à l'hôpital de Pontarlier pour se faire soigner à la main.

Il se mure dans son silence

Les jours et les mois passent et il se mure dans son silence. "J’ai jamais réussi à en parler à qui que ce soit, j’ai essayé avec mes collègues de la gendarmerie.. mais dès que je voulais en parler, aucun son ne sortait, c’était comme un blocage. Je savais pas comment faire…". Il retourne en Suisse voir des prostituées plusieurs fois pour mener sa "propre enquête, essayer d'avoir des informations". En vain.

Il a été arrêté en novembre 2017, près d'un an après la nuit du crime. Il est le seul accusé dans le meurtre de la jeune prostituée.