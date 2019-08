L'achat des fournitures scolaires, un casse-tête pour les familles avant la rentrée

A la veille du versement de l'allocation rentrée scolaire (ARS), les familles commencent déjà à acheter les fournitures scolaires. Une équation pas toujours facile pour les parents, qui veulent faire plaisir à leurs enfants, tout en faisant le plus d'économies possible.

Aix-en-Provence, France

Si le coût de la rentrée scolaire stagne, cette année, le prix des fournitures scolaires représente toujours un budget pour les familles. Les parents d'écoliers du primaire et du lycée verront, pour cette rentrée, leurs dépenses allégées de 4%, mais pour les familles de collégiens, le coût de la rentrée d'un élève de 6ème augmente de plus de 5%.

A Aix-en-Provence, Sylvie est maman d'un petit garçon qui rentre en CM1, en septembre prochain. Les dépenses sont encore gérables. Cette année, elle a budgétisé les fournitures de son fils pour une cinquantaine d'euros, en recyclant un petit peu de ses anciennes affaires, mais tout en lui faisant plaisir : "le cartable à 20€, ce n'est pas donné, mais il a été soigneux et je veux lui faire plaisir", raconte la maman, qui redoute l'entrée au collège de son fils : "il y a les livres, de plus en plus d'options... j'appréhende". D'autres ont des petites astuces pour alléger la facture, comme commander sur Internet.

Des aides financières pour la rentrée

Plusieurs aides financières sont possibles pour aider à prendre en charge les frais de rentrée. Par exemple, l'allocation rentrée scolaire (ARS). Cette année, elle sera versée le mardi 20 août. Peuvent prétendre à cette aide toutes les familles, sous conditions de revenus. Il existe également, à partir du collège et toujours sous condition de revenus, des bourses nationales, ou encore des fonds sociaux collégien et lycéen, selon les établissements. Les départements peuvent également mettre en place d'autres types d'aides : par exemple, dans les Bouches-du-Rhône, un nouvel entrant en 6ème reçoit un kit de fournitures, une carte Collégien de Provence lui offrant des réductions sur des activités culturelles et autres loisirs.