L'acquittement plaidé pour Sofiya Bodnarchuk au procès en appel du double parricide de La Bastide-Clairence

La parole à la défense ce vendredi 21 octobre 2022, dans le long et tortueux procès en appel du double parricide de La Bastide-Clairence au Pays basque, qui se déroule depuis le 3 octobre dernier au palais de Justice de Mont-de-Marsan dans le département des Landes. Les deux avocats de Sofiya Bodnarchuk se sont évertués à plaider l'acquittement de leur cliente, alors que quelques heures plus tôt, l'avocat général Marc Bourragué a demandé la confirmation des sanctions prononcées à Pau en première instance. À savoir 30 ans de réclusion criminelle à l'encontre de Kevin Rouxel pour "assassinat" et 20 ans de réclusion pour "complicité" à l'encontre de son ancienne compagne, la jeune Kazakh de 29 ans Sofiya Bodnarchuk.

"L'impuissance de l'innocence".

"Vous n'avez rien". C'est le manque de preuve concrète dans ce dossier criminel, qu'a souligné Me Edouard Martial. Le ténor du barreau d'Agen met en garde les jurés contre une éventuelle erreur judiciaire. "Il n'y a pas de preuve" insiste l'avocat qui décrit sa cliente comme une accusée qui se trouve "dans l'impuissance de l'innocence". Manière de dire qu'elle est sans défense face aux accusations de ses détracteurs. Me Gregoire Mouly, l'autre défenseur de la jeune femme, insiste : "il n'y pas d'élément moral, ni d'élément matériel. Ne faites pas de Sofiya Bodnarchuk, la dernière victime de Kevin Rouxel."

Kevin Rouxel craque en pleine audience.

Alors que Grégoire Mouly, un des deux avocats de la défense de Sofya Bodnarchuk commençait à s'exprimer, Kévin Rouxel a craqué. Violemment. Il s’est soudain mis à hurler "Omar Raddad, Omar Raddad" en référence à l’ancien jardinier condamné pour le meurtre de Ghislaine Marchal, alors qu’il clamait sa totale innocence. kevin Rouxel a été évacué par le service de sécurité. Sofya Bodnarchuk a, elle aussi, été sortie du box des accusés et l’audience a été suspendu. Elle a repris quelques minutes plus tard, mais sans le principal accusé.

La défense de Kevin Rouxel dénonce l'influence de Sofiya

Pour les avocats de Kevin Rouxel l'enjeu n'est pas la reconnaissance des faits, mais le niveau de la sanction judiciaire. Depuis sa condamnation à 30 ans de réclusion en première instance il y a deux ans, Kevin Rouxel a admis sa culpabilité. En revanche, sa haine de Sofiya est intacte. Son avocat Emmanuel Zapirain est convaincu de l'influence néfaste de l'épouse dans le scénario morbide. "Si Sofiya n'était pas arrivée dans sa vie, il n'y aurait pas eu ce drame" estime l'avocat bayonnais.

Procès sept ans après les faits

Les faits dramatiques remontent au 20 février 2016, à la mi-journée, dans la maison familiale, au lieu-dit Bigné. Lors du repas d'anniversaire de ses 23 ans, Kevin Rouxel a tué ses parents Pascal et Ewa Rouxel, afin de tenter de mettre la main sur l'héritage, évalué à un million d'euros. Son ex épouse, Sofiya Bodnarchuk, jeune Kazakh de 29 ans dont il fait connaissance via un site de rencontres, nie bec et ongles les faits de complicité pour lesquels elle a été condamnée, à Pau en première instance, à 20 ans de réclusion pour complicité d'assassinat.