L'acteur Ary Abittan n'est plus mis en examen pour viol

Visé par une plainte pour viol, l'acteur Ary Abittan n'est plus mis en examen, a appris franceinfo ce mercredi auprès du parquet de Paris confirmant une information du Parisien . Il a été placé sous le statut de témoin assisté, un statut plus favorable lors de l'instruction.

Le comédien, rendu célèbre par la saga à succès "Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu" au cinéma, avait été mis en examen en novembre 2021 après un placement en garde à vue fin octobre de la même année au premier district de la police judiciaire de Paris. Une femme avec qui, l'acteur âgé de 47 ans à l'époque, entretenait des relations occasionnelles.

Le juge d'instruction a rendu son ordonnance ce mercredi, "conforme aux réquisitions du parquet et faisant droit à la demande d'octroi du statut de témoin assisté", précise le parquet de Paris. Contactée par l'AFP, l'avocate de l'acteur, Me Caroline Toby, s'est "réjouie" de "cette décision qui remet en cause le tribunal médiatique qui parfois juge et condamne trop rapidement". Me Arash Derambarsh, conseil de la plaignante, n'a pas souhaité s'exprimer "pour préserver le secret de l'instruction".