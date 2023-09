L'acteur Mathieu Kassovitz victime d'un accident de moto sur un circuit, son état jugé "préoccupant"

Mathieu Kassovitz a été victime d'un accident de moto sur le circuit de Monthléry, en Essonne, ce dimanche un peu avant 18h, a appris franceinfo de source proche du dossier, confirmant une information de BFMTV . L'acteur se trouve dans un état "préoccupant", selon la préfecture de police de l'Essonne. Il a été transporté à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre.

ⓘ Publicité

Selon les premiers éléments de l'enquête, le comédien participait à un stage de perfectionnement quand il a perdu le contrôle de sa moto, indique la même source à franceinfo. Il était seul en cause et n'a pas percuté d'autre véhicule, selon le parquet. Il a été éjecté du deux-roues qu'il conduisait et a violemment chuté au sol. La fille de Mathieu Kassovitz était également présente, mais elle n'a pas été impliquée dans l'accident. Le parquet d'Evry a confié une enquête pour "recherche des causes des blessures" au commissariat de Sainte-Geneviève-des-Bois.

Connu du grand public pour le rôle de Malotru, agent secret de la série à succès "Le bureau des légendes", Mathieu Kassovitz, 56 ans, mène une carrière éclectique d'acteur-réalisateur depuis les années 1990. Il a fait une entrée fracassante dans le monde du cinéma en 1995 avec le film en noir et blanc "La Haine" qu'il a lui-même réalisé, sur le malaise des banlieues et les violences policières, qui révéla notamment l'acteur Vincent Cassel. Ce film-évènement lui vaudra un prix à Cannes. Acteur de dizaines de films (Un héros très discret" de Jacques Audiard, "Amen" de Costa-Gavras...), il est actuellement à l'affiche de "Visions", un thriller de Yann Gozlan, avec Diane Kruger qui sort mercredi en salles.