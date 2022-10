L'activité de l'aéroport Lyon Saint-Exupéry suspendue pour "vérification de sûreté"

Une "vérification de sûreté" selon les termes de la direction a entraîné une "suspension" de l'activité aérienne depuis 8h ce matin et pendant près de 3 heures à l'aéroport Lyon Saint-Exupéry. Cette alerte était liée à un bagage cabine à bord d'un vol et qu'elle n'a pas entraîné l'évacuation des terminaux. Les conséquences ont été de sérieux retards d'embarquement et de débarquement au sein de l'aéroport où près d'une quinzaine de vols partants ont été retardés . A 10h51, toujours ce mardi matin, la direction de l'aéroport a annoncé la reprise progressive du trafic.

