L'activité peut reprendre dès ce mercredi à l'abattoir de Bergerac

Bergerac, France

La vingtaine de salariés de l'abattoir de Bergerac est autorisée à reprendre le travail, ce mercredi 15 janvier. Ils ont reçu le feu vert de la préfecture après l'incendie qui s'est déclaré sur leur site, lundi soir.

Une soixantaine de carcasses détruites

Les services vétérinaires de l'Etat ont mené des inspections dans tous les bâtiments de l'abattoir mardi, mis à part la salle de découpe de Viandes Limousin Sud où le feu a pris et où des investigations étaient en cours pour comprendre l'origine des flammes. Un vétérinaire et un technicien ont constaté que les normes sanitaires étaient respectées sur la chaîne d'abattage. Seulement une chambre froide attenante à l'entrepôt loué par VLS a été vidée. Une soixantaine de carcasses d'agneaux et de porc ont été saisies et détruites.

Dès que la salle de découpe de VLS sera accessible, les services de l'Etat évacueront et détruiront la viande qui y était stockée.