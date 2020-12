PHOTOS - L'actrice Caroline Cellier est décédée à l'âge 75 ans

La comédienne Caroline Cellier est décédée à l'âge de 75 ans, a annoncé son fils Nicolas Poiret sur le réseau social Instagram ce mercredi. Veuve de Jean Poiret, qu'elle rencontre à l'occasion du tournage de La Tête du client, de Jacques Poitrenaud, elle avait notamment joué dans Surprise Party, de Roger Vadim, L'Année des méduses, de Christopher Frank, pour lequel elle avait obtenu le César du meilleur second rôle féminin en 1985 ou encore Didier, d'Alain Chabat. Plus récemment, on l'a vue dans Thelma, Louise et Chantal, de Benoît Pétré.

Venue du théâtre, elle avait joué dans les pièces Croque-Monsieur et Du Vent dans les Branches de Sassafras, pour lesquelles elle avait obtenu les prix Gérard Philipe et Suzanne Bianchetti. En 1999, elle est nommée au Molière de la comédienne pour Un tramway nommé Désir.

"Tu auras été et tu resteras éternellement ma force, mes fous rires, mes angoisses, ma dérision, mes coups de sang, ma chevalière des injustices, ma détectrice d’hypocrisie, ma lune, ma Moune, ma mère, ma bataille !" écrit son fils.

Dans l'Emmerdeur aux côtés de Jacques Brel, en 1973. © AFP - ETIENNE GEORGE / COLLECTION CHRISTOPHEL

Dans Suprise Party, de Roger Vadim, en 1983. © AFP - CINETHEQUE / URANIUM FILMS / COLLECTION CHRISTOPHEL

C'est pour son rôle dans l'Année des méduses qu'elle obtient le César du meilleur second rôle féminin en 1985. © AFP - ETIENNE GEORGE / COLLECTION CHRISTOPHEL

Avec Pierre Arditi en 1987. © AFP - DAVID KOSKAS / COLLECTION CHRISTOPHEL

Avec Thierry Lhermitte en 1992 pour Le Zèbre, réalisé par Jean Poiret. © AFP - JEAN MARIE LEROY / COLLECTION CHRISTOPHEL