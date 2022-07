L'actrice Judith Chemla, victime de violences conjugales : "Mesdames, ne retirez jamais une plainte"

L'actrice Judith Chemla, qui a révélé cette semaine sur les réseaux sociaux des photos d'elle avec des stigmates de violences conjugales, a appelé ce mercredi les femmes qui en sont victimes à ne "jamais" retirer une plainte. Invitée sur France Inter, elle a affirmé : "N'ayez pas peur : ne retirez jamais, jamais, jamais une plainte que vous déposez. Ne la retirez jamais. On vous intimidera. On m'a intimidée, on m'a culpabilisée."

L'actrice, à l'affiche du film "Les goûts et les couleurs", a publié lundi sur Instagram trois photos de son visage avec un œil tuméfié et une pommette ouverte, prises en juillet 2021 après une agression de son compagnon. "Je n'ai pas du tout prémédité cette prise de parole. Je n'ai jamais imaginé montrer ces photos", a-t-elle dit sur France Inter.

Malgré quinze jours de prison et une condamnation à 8 mois avec sursis, "le harcèlement continue"

Judith Chemla accuse son ex-compagnon, le comédien et réalisateur Yohan Manca, avec qui elle a une fille de cinq ans. L'agression de juillet 2021 l'avait poussée à porter plainte le lendemain, débouchant sur une garde à vue, une mise en examen et un contrôle judiciaire, a-t-elle détaillé. "Après quatre mois d'un harcèlement intense", une deuxième plainte a abouti à "quinze jours" de détention provisoire, selon elle, et une condamnation à huit mois d'emprisonnement avec sursis a été prononcée le 12 mai. Mais, selon elle, le harcèlement continue. "Je n'en peux plus. J'exige d'avoir la paix", écrivait-elle lundi sur Instagram, se demandant si elle devait à nouveau porter plainte.

Je voulais lui laisser une chance en tant que père, en tant qu'homme, en tant qu'artiste. Il a bousillé toutes ses chances les unes après les autres

L'actrice a indiqué sur son compte Instagram avoir décidé de prendre la parole car son ex-compagnon _"continue d’essayer de [lui] nuire". "Malgré la peine de huit mois de prison avec sursis, il continue de penser que c'est une victime", a-t-elle précisé sur France Inter. "Pendant un an, je l'ai protégé. J'ai voulu que son film marche, j'ai voulu qu'il puisse continuer à travailler. Je n'ai jamais parlé. Je voulais que le père de ma fille ait du succès, que son talent s'exerce. Je voulais lui laisser une chance en tant que père, en tant qu'homme, en tant qu'artiste. Il a bousillé toutes ses chances les unes après les autres, il se sent au-dessus des lois"_, déplore la comédienne.

Ma fille me dit : 'Moi, un jour, si quelqu'un me fait du mal, je ne demanderai pas à la justice de me protéger'.

Mais "il devrait avoir honte et se tenir tranquille", a-t-elle souligné. L'affaire est, pour elle, symptomatique du refus des hommes violents d'admettre leur culpabilité. "Certaines femmes n'ont plus le courage de se battre", a-t-elle regretté. Elle les appelle à "porter plainte" et à "se battre" pour leurs enfants, "pour que leurs pensées, leur intégrité morale soient protégées". Elle décrit sa fille, âgée de cinq ans, comme "instrumentalisée" par son père. "Pourquoi je parle aujourd'hui ? Parce que ces mots de ma fille, ceux que je vais vous dire maintenant, je vais me battre contre ça. Ces mots de ma fille qui me dit : 'Moi, un jour, si quelqu'un me fait du mal, je ne demanderai pas à la justice de me protéger'. Je me battrai pour qu'elle sache qu'elle doit se protéger et qu'elle protège ainsi d'autres femmes. Et lui, qu'il comprenne que s'il ne change pas, sa fille sera une femme battue consentante."

