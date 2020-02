L'actrice Nathalie Baye hospitalisée pour "une infection broncho-pulmonaire à la suite d'un épisode grippal"

Nathalie Baye a été admise dans un hôpital samedi pour "une infection broncho-pulmonaire à la suite d'un épisode grippal", selon son agente Elisabeth Tanner.

"Nathalie Baye n'a pas fait de crise cardiaque. Il s'agit juste d'une complication au cours d'un épisode grippal. Elle va bien et va regagner son domicile dans les prochains jours", a précisé la représentante de l'actrice, démentant formellement une information de BFMTV.

L''état de l'actrice de 71 ans "n'inspire pas d'inquiétude".

Quatre César

Née le 6 juillet 1948 à Mainneville (Eure), Nathalie Baye a obtenu quatre César : deux fois celui de la meilleure actrice dans un second rôle, pour "Sauve qui peut (la vie)" (1981) et "Une étrange affaire" (1982), et deux fois celui de la meilleure actrice, pour "La Balance" (1983) et "Le Petit Lieutenant" (2004).

L'actrice sera cet été à l'affiche du film "Garçon chiffon", de Nicolas Maury. En décembre dernier, elle a tourné dans le long-métrage de Sylvie Ohayon "La Beauté du geste".

à lire aussi Nathalie Baye : un scénario c'est un objet qui est censé vous donner du désir

Mère de Laura Smet

En couple avec Johnny Hallyday au début des années 80, de leur liaison naît Laura Smet le 15 novembre 1983.

Johnny Hallyday et Nathalie Baye en février 1983 © AFP - PHILIPPE WOJAZER