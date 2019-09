L'Adapei de Châteauroux cambriolée deux fois en un mois

Châteauroux, France

L'Institut médico-éducatif (IME) de Gireugne, à Châteauroux, a été victime de deux cambriolages en moins d'un mois. Le dernier en date remonte au week-end dernier. Les locaux ont été forcés, et du matériel divers a été dérobé. Notamment les lots du grand loto prévu par l'association le 8 décembre prochain. Un loto qui a pour objectif d'offrir une sortie au parc Disneyland Paris pour les adolescents accueillis dans la structure.

Deux vols de suite

Le premier vol s'est déroulé fin juillet. Dix ipads neufs ont été dérobés. Ils étaient destinés à l'apprentissage des jeunes accueillis à l'IME, notamment aux élèves de Saint-Maur, où une classe vient d'ouvrir.

Le second cambriolage a été constaté ce lundi 2 septembre. Lorsque le personnel de l'Adapei est revenu de week end, il a immédiatement observé plusieurs signes d'effraction; les portes des locaux ont notamment été dégradées. Du matériel informatique a été volé, mais aussi une voiture, qui a été retrouvée brûlée. Plus choquant encore : des lots, destinés au loto organisé par l'association le 8 décembre prochain, ont été dérobés. Le montant de ce loto doit permettre d'emmener les jeunes accompagnés par l'Adapei 36 en voyage à Disneyland. Pour le moment, l'événement n'est pas remis en cause, mais il reste désormais seulement deux mois pour refaire les stocks.

Un sentiment d'insécurité

L'autre conséquence de ces cambriolage est d'ordre psychologique : "Cela crée pour les enfants de l'insécurité. Quand ils sont arrivés dans les locaux, il y avait des dégradations, des portes cassées" explique Claire-Sophie Sabio Raouki, directrice adjointe du secteur enfance-adolescence à l'Adapei 36.

Voler un établissement médico-social, cela laisse un petit goût écœurant - Claire-Sophie Sabio Raouki

Les adultes eux aussi sont affectés par ces cambriolages; "Il y a l'appréhension de se dire : on arrive sur un nouveau week end, qu'est-ce qu'on va retrouver lundi ?" reconnait Claire-Sophie Sabio Raouki.

L'établissement qui ne disposait pas jusque là de système de vidéo-surveillance va s'équiper prochainement. En tout, ce sont près de 25 000 euros d'équipements qui ont été volés. L'Adapei a porté plainte mais pour le moment, à sa connaissance, personne n'a été interpellé.

Face à la mutliplication des demandes pour savoir comment venir en aide à l'Adapei, la direction appelle ceux qui souhaitent aider à contacter directement l'accueil de l'IME au 02 54 02 08 57 57, afin d'éviter tout manque de coordination.