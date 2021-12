L'adjoint à la sécurité d'Ollioules condamné pour injure à caractère raciste

L'adjoint au maire en charge de la sécurité à Ollioules a été condamné ce mardi par le tribunal correctionnel de Toulon pour injure non publique à caractère raciste. Il a été condamné à 1000 euros d'amende et 600 euros de dommages et intérêt.

Une juriste assistante l'accusait de propos racistes à son égard en juillet dernier. Propos qu'il avait tenus alors qu'il pensait que le téléphone était raccroché. Ce qui n'était pas le cas. Il était mal raccroché et l'interlocutrice a tout entendu. Elle avait déposé plainte à son encontre