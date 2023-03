L'adjoint aux finances de Menton condamné à de la prison avec sursis

Mathieu Messina, l'adjoint aux finances du maire de Menton et ancien dirigeant du Gazélec Ajaccio a été reconnu coupable, ce mercredi 15 mars, par le tribunal correctionnel de Marseille de "travail dissimulé" et "abus de biens sociaux". Il écope d'une peine de deux ans de prison avec sursis, une amende de 20 000 euros et une inéligibilité de trois ans.

ⓘ Publicité

Le maire de Menton réuni la majorité municipale pour "faire le point sur la situation"

Yves Juhel le maire de Menton indique prendre acte de la décision, il convoque ce jeudi Mathieu Messina dans son bureau. Et annonce que ce jeudi soir il réunira la majorité municipale pour "faire le point sur la situation".

Dans un communiqué, les élus de Menton et de la Communauté de la Riviera Française aimerait que le maire soit plus tranché ils attendent :" du maire de Menton, Yves JUHEL, qu’il exprime clairement sa position suite à cette condamnation et les décisions qu’il compte prendre en conséquence".