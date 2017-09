L'adjointe à l'urbanisme de Montpellier a rendez-vous avec la justice

Stéphanie Jannin, la protégée de Philippe Saurel est jugée ce lundi après midi à Montpellier pour prise illégale d'intérêt. Une affaire qui a éclaté en juin dernier, en pleine campagne des législatives et qui lui a peut être couté la victoire.

Stéphanie Jannin ex ( elle a demandé la suspension de ses délégations pour mieux se défendre) adjointe à l'urbanisme de la ville de Montpellier (Hérault) comparaît ce lundi devant le tribunal correctionnel de Montpellier. On lui reproche d'avoir voté des subventions pour une association présidée par son compagnon et d'être intervenu dans un dossier concernant le cabinet d'architecte pour lequel elle travaillait.

A l'origine de l'affaire, il y a un projet de logements sociaux dans le quartier Las Rebes à Montpellier, porté par la précédente équipe municipale d'Hélène Mandroux (maire de Montpellier jusqu'en 2014). En 2015 quand la construction démarre, une association "Les Enfants de la Colline" s'y oppose. Face à eux, les membres de l'association trouvent Stéphanie Jannin qui a repris le dossier et qui le défend bec et ongles.

Thierry Teulade porte parole de l'association "Les Enfants de la Colline" nous raconte l'origine de la plainte Copier

Le conflit d'intérêts

L' association ne comprend pas cette détermination jusqu'au jour ou elle découvre les liens entre Mme Jannin et l'entreprise (RKNL) qui a remporté le marché Las rebes. L'adjointe a l'urbanisme en a été salariée et pour cette raison elle n'a pas le droit d'intervenir dans certains dossiers ( c'est un arrêté municipal pris par Philippe Saurel en 2014 qui le stipule)

Stéphanie Jannin n'aurait donc pas du défendre ce projet mais surtout on lui reproche d'avoir participé en mai 2015 au vote d'un avenant à l'appel d'offre Las Rebes pour environ 70 000 euros (alors qu'il existait toujours, selon le procureur de la République, un lien juridique entre elle et la société RKNL) et d'avoir par ailleurs voté plusieurs dizaines de milliers d' euros de subventions à la Maison de l'Architecture que son compagnon présidait, ce qui lui était aussi interdit.

C'est l'avocat Gilles Gauer qui défend Stéphanie Jannin. Il n'a pas souhaité s'exprimer avant le procès. Selon nos informations, pour les subventions l'adjointe à l'urbanisme explique qu'elle ne savait pas qu'il lui était interdit de voter. Concernant l'avenant de 70 000 euros, elle prétend ne pas avoir pris part au vote.

Que risque t-elle?

La prise illégale d'intérêt est punie de 5 ans de prison et de 375 000 euros d'amende. Mais on peut considérer que Stéphanie Jannin a déjà été sanctionné car elle n'est plus adjointe a l'urbanisme, elle a demandé au maire de la suspendre temporairement pour mieux se défendre. Et puis,souvenez vous, la convocation devant la justice est tombée au mois de juin en pleine campagne des législatives , Mme Jannin était la candidate d'En Marche à Montpellier, battue par Muriel Ressiguier de la France insoumise. Cette affaire a pu faire pencher la balance.

Les explications de Sébastien Garnier Copier

A lire aussi: Stéphanie Jannin demande au maire de Montpellier de suspendre ses délégations.