L'adjointe au maire de Toulouse Laurence Arribagé mise en examen

Le dossier est délocalisé à Paris. Et il avance. Laurence Arribagé a été mise en examen ce lundi pour recel de dénonciation calomnieuse, recel de prise illégale d'intérêts et de violation du secret professionnel ? L'accusation de corruption n'a pas été retenue.

Agée de 51 ans, bras droit du maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc, patronne de la fédération LR de Haute-Garonne, ancienne députée, Laurence Arribagé est mise en examen dans le cadre de l'affaire qui l'oppose à son ancienne rivale lors des élections législatives de 2017. Elle est impliquée dans cette affaire qui remonte à l'entre-deux-tours. Elle pourrait avoir participé à faire du tort à celle qui a remporté l'élection, la députée LREM Corinne Vignon.

Rappel des faits

Juin 2017, on est à trois jours du second des élections législatives. Corinne Vignon candidate LREM arrivée en tête opposée à la députée sortante Laurence Arribagé est visée par une enquête de police. Et pas des moindres. Elle est soupçonnée de travail dissimulé, elle aurait exercé une activité illégale et non déclarée de voyance. C'est le parquet de Toulouse qui l'annonce dans un communiqué de presse.

Juge d'instruction parisien

Trois jours plus tard Corinne Vignon est élue députée. Trois mois plus tard l'affaire est classée sans suite, la non déclaration portait sur une poignée de thèmes astraux d'une valeur totale de 200 euros.

Quatre ans après ces faits l'affaire est délocalisée avec un juge d'instruction parisien à la manœuvre. La semaine dernière l'ancien numéro 2 du fisc en Occitanie Marc Minvielle, l'homme à l'origine de la dénonciation au parquet en juin 2017, est mis en examen pour dénonciation calomnieuse, prise illégale d'intérêts et violation du secret professionnel.

Lundi c'est au tour de Laurence Arribagé, ancienne rivale de Corinne Vignon d'être mise en examen pour recel de dénonciation calomnieuse, recel de prise illégale d'intérêts et recel de violation du secret professionnel. Dans ce dossier deux autres personnes pourraient être inquiétées avoir engagé une démarche visant à décrédibiliser la candidature de Corinne Vignon, il s'agit de l'ancien procureur-adjoint de Toulouse Patrice Michel ainsi qu'un chef d'entreprise dans l'immobilier.

Réaction de Corinne Vignon

La députée Corinne Vignon qui siège actuellement à l'Assemblée Nationale réagit à la mise en examen de Laurence Arribagé dans un communiqué : "Je prends acte de la décision du juge d'instruction, qui semble _confirmer la gravité des manœuvres calomnieuses dont j'ai été victime_. Je ne tiens pas à commenter une affaire en cours mais j'ai toujours eu une confiance absolue en la justice de notre pays. J'attends avec sérénité la suite de la procédure qui permettra d'établir toute la vérité à ce sujet."