L'adolescent disparu mardi à Beaulieu, dans le Puy-de-Dôme, a été retrouvé à Clermont-Ferrand

Isaac, 16 ans, n'avait plus donné signe de vie depuis mardi matin et son départ de Beaulieu. Il a finalement été retrouvé, vendredi soir, cinquante kilomètres plus loin, à Clermont-Ferrand, par les policiers.