L'adolescente disparue dans le Finistère a été retrouvée

Alicia, la jeune fille disparue depuis fin janvier à Châteauneuf-du-Faou a été retrouvée "saine et sauve", affirme ce lundi la gendarmerie du Finistère.

La photo a énormément tourné sur les réseaux sociaux ces derniers jours. On voit sur l'avis de recherche lancé par la gendarmerie de Châteauneuf-du-Faou dans le Finistère, une jeune fille de 15 ans aux mèches blondes et planche de skate-board à la main. Le post avait été partagé plus de 5.000 fois sur la page des gendarmes.

Alicia était recherchée depuis sa disparition le 28 janvier dernier. Les enquêteurs estimaient qu'elle pouvait être en compagnie d'un homme majeur. Elle avait déjà fugué en juin dernier, pendant un mois, et s'était rendue jusqu'à Paris et Dijon.

"Tout est bien qui finit bien", commente la gendarmerie du Finistère sur sa page Facebook, "Alicia a été retrouvée saine et sauve."