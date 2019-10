Elle était recherchée depuis plus d'une semaine après sa disparition lundi dernier: la jeune fille de 13 ans qui avait fugué du domicile familial à Boult près de Rioz a été retrouvée saine et sauve, c'est la gendarmerie de Haute Saône qui l'annonce sur sa page Facebook.

L'adolescente disparue depuis une semaine en Haute Saône retrouvée saine et sauve

Haute-Saône, France

Sa famille avait multiplié les appels sur les réseaux sociaux: une jeune fille de 13 ans avait disparu du domicile familial à Boult près de Rioz depuis lundi 1er octobre. Une disparition prise très au sérieux par la gendarmerie de Haute Saône, France Bleu Besançon avait relayé l'appel à témoins diffusé sur la page Facebook des gendarmes. Les enquêteurs privilégiaient l'hypothèse d'une fugue. La jeune fille était susceptible de s'être rendue à Vesoul ou à Besançon. Ce mardi on apprend que l'adolescente, après plus d'une semaine d'inquiétude, a été retrouvée, elle est saine et sauve selon les gendarmes haut-saônois, qui mettent donc fin à leur appel à témoins.