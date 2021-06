L'aéroclub de Béziers Cap d'Agde, dévasté après le crash de l'avion de son ancien président

Ce samedi 12 juin 2021, peu avant midi, un petit avion privé s'est écrasé à Wambrechies (Nord), à proximité d'un aérodrome. L'engin appartient à l'ancien président de l'aéroport de Béziers Cap d'Agde. Il partait en Belgique avec sa femme et un autre pilote. Au moins deux d'entre eux sont morts.

Un terrible accident endeuille l'aéroclub de Béziers Cap d'Agde, basé à Portiragnes (Hérault). Ce samedi 12 juin, un avion s'est écrasé à Wambrechies (Nord), dans la métropole lilloise, à proximité d'un aérodrome. Ce petit avion de 4 places appartient à Bertrand Chauvel, l'ancien président du club. Il était dans l'engin, en compagnie de son épouse et d'un autre pilote de l'aéroclub. Selon la Voix du Nord, tous les trois sont décédés.

Âgé de 62 ans, Bertrand Chauvel vient de prendre sa retraite. Il est membre de l'aéroclub depuis une quinzaine d'années et a, à son actif, plus de 1.000 heures de vol. Il avait décollé de Béziers, hier. Il se rendait à Anvers (Belgique) pour rendre visite à son fils, et devait faire une escale à Wambrechies. "C'était un pilote chevronné, décrit Gérard Grillet, secrétaire général de l'aéroclub. Il prenait souvent son avion pour faire un voyage de quelques jours, en Roumanie, en Bulgarie, en Croatie..."

Gérard Grillet a déjà volé avec Bertrand Chauvel. "C'était quelqu'un de très rigoureux, qui prenait aussi soin de son avion", ajoute-t-il. Il était accompagné d'un jeune pilote, âgé de 29 ans, fraîchement arrivé à l'aérodrome. "Il y a encore trois jours, j'avais volé avec lui, raconte Gérard Grillet. Et c'était très propre."

Le club est sous le choc. "Ce soir, on avait prévu une soirée de retrouvailles, après cette année marquée par le Covid-19, explique Gérard Grillet. On allait se fait un dîner paëlla, tous ensemble. Bien évidemment, tout est annulé. On est dévasté."