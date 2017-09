L'aéroport de Bordeaux-Mérignac évacué ce vendredi matin pour deux valises abandonnées

Le hall A et un parking de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac ont du être évacués ce vendredi matin, par précaution, en raison de deux bagages oubliés. durant deux heures, entre 6h30 et 8h30.

C'est la procédure appliquée depuis 2015 et la vague d'attentats et dans un contexte de menace terroriste persistante. Dès qu'un bagage est abandonné un peu trop longtemps à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, les démineurs sont appelés et les lieux sont évacués. Ce vendredi matin, quasiment en même temps, deux valises ont été oubliées, dans le hall A, et sur le parking le plus proche de l'aéroport. Après des appels répétés à leurs propriétaires sans réponse, la procédure a donc été enclenché. Le hall A et le parking ont été évacués, par précaution, entre 6h30 et 8h30.

Ces alertes se produisent beaucoup trop souvent selon l'aéroport de Bordeaux-Mérignac qui appellent les étourdis en particulier, à la plus grande vigilance, quand ils viennent prendre leur avion : toujours garder ses valises à proximité et les étiqueter.