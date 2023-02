L'aéroport de Nice porte plainte après le tournage d'une scène pornographique dans les toilettes pour enfants

Après l'OGC Nice, c'est au tour de l'Aéroport de Nice de porter plainte.

"La société des Aéroports de la Côte d’Azur porte plainte afin de permettre de retrouver les auteurs de cette infraction, susceptible de porter gravement atteinte à son image" nous a confirmé la direction de l'aéroport suite aux informations publiés par 20 minutes.

La vidéo date d'il y a plus d'un an. Elle est diffusée sur plusieurs plateformes de contenus pornographiques. C'est la même actrice que l'on voit sur les images qui concernent les toilettes de l'aéroport et de l'OGC Nice. Cette fois à l'aéroport, l'actrice qui indique dans la vidéo qu'elle cherche un inconnu, a tourné son film à l’intérieur de toilettes pour enfants.

De son côté, l'OGC Nice a décidé de porter plainte après le tournage d'un film pornographique dans les toilettes de l'Allianz Riviera a révélé BFM Nice Côte d'Azur.