L'affaire Albrecht examinée à Colmar, un procès très attendu par les 120 viticulteurs lésés

Le tribunal correctionnel de Colmar examine à partir ce lundi 4 novembre, jusqu'au mercredi 6 novembre l'affaire Albrecht. La faillite en 2012 de cette société de négoce de vin, installée à Orschwihr, a entraîné de lourdes pertes pour plus d'une centaine de familles de viticulteur alsaciens.

Colmar, France

Un procès qui est très attendu dans le vignoble alsacien, l'affaire Albrecht est examinée à partir de ce lundi 4 novembre, jusqu'au mercredi 6 novembre, devant le tribunal correctionnel de Colmar. L'audience se déroulera dans la salle de la cour d'assises.

Une affaire qui a marqué dans le vignoble alsacien. La SA Albrecht est cette société de négoce de vin, avec à sa tête l'ex-viticulteur Jean Albrecht , installée à Orschwhir qui a fait faillite en 2012 avant d'être liquidée en 2013.

Les viticulteurs lésés demandent une condamnation exemplaire et des explications

Cette faillite a laissé un passif de près de 13 millions d'euros . Elle a aussi mis au jour un système de vente à perte et des impayés dans tout le vignoble.

Nous attendons que justice soit faite ! Que l'on ait des explications et qu'il y ait une condamnation au bout derrière. Il y a des viticulteurs qui se sont retrouvés dans des situations extrêmement compliquées sur le plan économique, moral et mental, ' Jérôme Bauer, président de l'Association des Viticulteurs d'Alsace

300 viticulteurs alsaciens avaient manifesté en août 2017 pour demander que la justice soit plus rapide dans ce procès © Radio France - Guillaume Chhum

Près de 120 viticulteurs ont enregistré des pertes allant de 10.000 à 150.000 euros pour certains. Ce qui leur a posé de grosses difficultés financières pendant plusieurs années. Des difficultés financières, mais aussi morales, beaucoup restent encore marqués par cette affaire, 7 ans après les premières plaintes.

Une affaire enfin devant la justice, 7 ans après la faillite

L'ex viticulteur Jean Albrecht est poursuivi pour banqueroute, comptabilité fictive et émission de chèques malgré l’interdiction bancaire, achat et revente de vin à perte. Son expert-comptable, le commissaire au compte et la représentante de la société d'expert-comptable seront également entendus à la barre. Ils sont soupçonnés de complicité dans ce dossier.

Pourquoi et comment la SA Albrecht en est arrivée là ? Les viticulteurs lésés attendent des explications dans ce procès qui va durer trois jours .

Un procès très attendu, les premières plaintes remontent à il y a 7 ans. Jean Albrecht a été mis en examen il y a 4 ans, il a été placé sous contrôle judiciaire.

En août 2017, 300 viticulteurs alsaciens avaient manifesté à Colmar, pour dénoncer les lenteurs de la justice dans ce dossier.