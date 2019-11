L'affaire Anaïs Guillaume relancée : ce qu'attend l'avocat de Philippe Gillet

Fromy, France

Le 29 octobre 2019, les enquêteurs découvrent les ossements d'Anaïs Guillaume dans un champs de Fromy appartenant à Philippe Gillet, condamné en avril 2019 pour le meurtre de la jeune femme disparue en avril 2013. Alors que l'agriculteur doit être rejugé en appel, l'enquête est relancée. Pour son avocat Maître Ghislain Fay, ces nouveaux éléments pourraient disculper Philippe Gillet.

Lorsque les enquêteurs découvrent le corps d'Anaïs Guillaume dans un terrain appartenant à Philippe Gillet, on serait tenté de croire que c'est un élément accablant. Mais ce n'est pas si simple ?

C'est un peu plus compliqué. J'ai été destinataire le 29 septembre d'une lettre anonyme postée depuis la Belgique. Le courrier contenait certains éléments suffisamment importants pour que j'en informe immédiatement le procureur de la République de Charleville-Mézières. C'est au regard du contenu de cette lettre que les investigations menées par les gendarmes ont permis de retrouver le corps d'Anaïs Guillaume.

Un terrain près de la ferme de Philippe Gillet où les gendarmes se sont déployés ce lundi © Radio France - Alexandre Blanc

Et l'auteur de la lettre affirme que Philippe Gillet est innocent ?

La lettre dit qu'il faut rendre le corps à sa famille, que les coupables de ces faits sont encore dehors et que Philippe Gillet est innocent. Le courrier dit qu'Anaïs Guillaume était encore en vie en avril 2016, qu'elle était retenue contre son gré. Si le corps a été déposé après janvier 2016 , _ça ne peut pas être Philippe Gillet car il était en détention_.

Quel crédit apporter à cette lettre anonyme ?

Dans le dossier d'instruction, il y a eu énormément de lettres anonymes, de dénonciations anonymes, parfois d'éléments plus que rocambolesques. Et _ils ont toujours été suivis des faits_.

Philippe Gillet et un de ses avocats, Ghislain Fay © Radio France - Philippe Rey-Gorez

À quelles questions peut-on espérer répondre maintenant que les enquêteurs disposent des ossements ?

On peut _voir si on peut dater la mort_, si on peut déterminer avec précision la date à laquelle le corps a été déposé et dans quelles conditions les os se sont retrouvés à cet endroit.

Philippe Gillet a acheté de la chaux la veille de la disparition d'Anaïs Guillaume. Est-ce que l'analyse des ossements peut permettre de savoir si de la chaux a été utilisée ?

Indéniablement, je pense que la science pourra le déterminer. Pour autant, si de la chaux a été utilisée, est-ce que cela rend Philippe Gillet coupable des faits qui lui sont reprochés ? Pas sûr !