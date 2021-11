L'affaire Balme, le procès d'une vengeance froide s'ouvre ce vendredi aux assises des Hautes-Pyrénées

C'est ce vendredi 12 novembre 2021 que s'ouvre le procès de Jérôme Manini devant la cour d'assises des Hautes-Pyrénées. Cet homme de 36 ans, originaire de la Drôme, est jugé pour assassinat. Le 31 janvier 2018, vers 18h30, il a tué son ancien beau-père. Une histoire de vengeance familiale pour des faits d'inceste. Jérôme Manini est jugé avec Adil Khatouf, un ami avec lequel il est venu en voiture jusqu'à Tarbes. Le procès doit se tenir jusqu'au jeudi 18 novembre devant les assises des Hautes-Pyrénées.

Jérôme Manini, c'est un frère qui venge ses deux grandes sœurs qui ont été victimes d'inceste dans les années 90. Elles ont subi des agressions sexuelles de leur beau-père, le compagnon de leur mère qui s'appelle Joël Balme. Ce dernier vivait dans le centre-ville de Tarbes, rue du Corps Franc Pommiès. C'est donc plus de 20 ans après les faits et à près de 600 km de chez lui, que Jérôme Manini vient régler les comptes d'une famille. Le jeune homme prend la route depuis la Drôme, il a emporté une arme qu'il s'était procurée à Marseille en 2016.

Règlement de compte à la fenêtre

Avec son ami Adil Khatouf, en voiture, ils se rendent au domicile de Joël Balme à Tarbes. Les choses se déroulent assez rapidement. Jérôme Manini sonne à la porte. Joël Balme ouvre la fenêtre pour voir qui a sonné. Jérôme Manini lui demande s'il se souvient de lui et sans attendre la réponse, il tire, plusieurs fois. Il ne se venge pas pour lui parce que Joël Balme ne lui a jamais rien fait, mais pour ses sœurs qui ont souffert. Comme il l'a expliqué aux enquêteurs, Joël Balme avait touché à son sang et à sa famille.

"Il ne faudra pas se tromper de procès"

L'avocat de la compagne de Joël Balme, Me Julien Marco, resitue les enjeux du procès : "Il ne faudra pas se tromper de procès. Ce n'est pas le procès de Joël Balme qui a été condamné aux débuts des années 2000 pour avoir commis des faits d'agression sexuelle sur ses belles-filles; pour autant ça ne pourra jamais justifier la mort d'un homme. Aujourd'hui ce procès aura uniquement pour enjeu de déterminer la peine de Jérôme Manini, l'assassin, puisque celui-ci reconnaît les faits. Il ne cache pas ses motivations. Il avait un compte à régler avec son ancien beau-père, il avait mûri ce projet depuis plusieurs années. Il s'est donc rendu sur Tarbes ce mois de janvier 2018 pour une exécution froide, un assassinat."

Le hasard du calendrier fait que le premier jour de ce procès tombe le jour de la date de naissance de Joël Balme, le 12 novembre. Me Lorea Chipi qui défend ses sœurs et ses neveux et nièces sait l'émotion des parties civiles : "Joël Balme aurait eu 63 ans. Sa proche famille sera présente au procès. Leur attente, c'est que la justice soit rendue, c'est de comprendre pourquoi l'atteinte la plus grave a été portée à la vie de cet homme dans les conditions qui sont celles d'une véritable exécution."