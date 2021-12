L'affaire Bergier enfin devant un tribunal

Il aura fallu 5 ans de procédure pour que Thierry Bergier obtienne que Benjamin agent de sécurité à la boite de nuit l'Hilarios à Tournon soit traduit devant un tribunal.

Les faits remontent au 17 janvier 2016

Tout se passe au sein de la discothèque l'Hilarios à Tournon. Il y a une bagarre et Brice s'approche pour voir ce qui se passe. C'est alors qu'il est projeté selon lui par un videur. Il tape contre un mur et tombe à terre. Il est sans connaissance. Quelques semaines plus tard, il s'aperçoit qu'il a partiellement perdu l'odorat ce que confirmerons les médecins.

Une réponse disproportionnée ou la légitime défense ?

Maître Volle, l'avocat de Brice Bergier parle de réponse disproportionnée : le vigile qui n'a aucun diplôme en la matière ne s'est pas rendu compte de son geste. Il a projeté Brice contre le mur. "M. Bergier a littéralement volé" explique Maître Volle.

Pour la partie adverse, Benjamin le vigile était en train de gérer une rixe. Il a cru que Brice qui arrivait voulait mettre de l'huile sur le feu. Il l'a donc repoussé.

En fait ça fait 5 ans que les procédures oscillent entre ces deux thèses. Lorsque Brice porte plainte le procureur de la république de Privas classe l'affaire sans suite évoquant la légitime défense. Brice fait appel et le parquet général confirme la décision du procureur de Privas. Mais le père de Brice ne s'avoue pas vaincu. Il saisit le juge d'instruction qui rend une ordonnance de non-lieu. Il fait appel devant la chambre de l'instruction : c'est cette instance qui explique que Brice souffre d'une infirmité temporaire et qu'il convient de renvoyer Benjamin, le vigile devant le tribunal de police de Privas.

A l'audience, le parquet lui n'a pas varié: il a refusé de soutenir l'accusation. Il a nouveau invoqué la légitime défense et a demandé la relaxe du vigile.

Le jugement a été mis en délibéré: il sera rendu le 18 février prochain.