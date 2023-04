"L'affaire Cécillon. Chantal, récit d'un féminicide" : le titre d'un livre qui sort ce jeudi

Dans la nuit du 7 au 8 août 2004, à Saint Savin (Isère), soixante personnes sont réunies chez le dirigeant du club de rugby de Pont-de-Chéruy, en l'honneur des juniors du club. Les Cécillon sont invités. Chantal est déjà arrivée, quand son mari fait son entrée. Il a passé l'après-midi à boire et il continue.

Depuis qu'il a stoppé sa carrière au plus niveau, l'ex-capitaine de l'équipe de France de rugby, l'ex star du CSBJ, n'a pas réussi sa reconversion, alors il noie ses désillusions dans l'alcool et cela le rend violent.

Quatre balles à bout portant

Cécillon sait que sa femme est en train de lui échapper, elle veut divorcer, reprendre sa vie en main, au lieu de la subir, aux côtés d'un homme qui lui fait peur, qui la rabaisse. Ce soir-là, après une altercation avec l'hôte des lieux, on lui demande de partir. Cécillon s'en va mais revient avec un 357 Magnum, qu'il est allé récupérer chez lui et qu'il cache sous sa chemise.

Sous prétexte de dire au revoir aux convives, il s'approche de son épouse, qui refuse une nouvelle fois de le suivre, il sort son arme et tire à quatre reprises à bout portant sur Chantal qui s'écroule dans un bain de sang.

Chantal et marc Cécillon, en 2000 © Maxppp - Patrick Guyot

Du crime passionnel au féminicide

Il faudra une dizaine de personnes pour le désarmer, le maitriser en attendant les gendarmes. Une information judiciaire pour assassinat est ouverte, Cécillon est incarcéré. Ce meurtre sauvage fait la une des médias. On évoque un homme déchu, victime de ses démons. Mais de Chantal, il n'est jamais question ou si peu.

Ludovic Ninet, qui était alors journaliste à L’Équipe, se souvient très bien de ce que l'on a appelé "l'affaire Cécillon". "On savait, tout le monde savait qu'il avait des problèmes d'alcool, qu'il pouvait être violent, mais c'était une star du rugby, alors on n'en parlait pas pour ne pas écorner l'image"

Et puis Ludovic Ninet est devenu écrivain. En 2019, il commence à travailler sur une roman qui s'inspirerait de ce drame Finalement, il en fera un livre pour rendre hommage à Chantal, cette femme toute menue mais tellement solaire, comme la décrivait ses proches, qui a été tuée à seulement 44 ans par un mari qu'elle voulait quitter, car il lui faisait vivre l'enfer. Elle a tout supporté, durant des années, l'alcool, les virées avec les copains qui s'éternisent, ses infidélités, alors que lui était d'une jalousie maladive.

Éric Dupond-Moretti, alors avocat de Marc Cécilon lors du procès en appel, ici le 1er décembre 2008 à Nîmes - F. SPEICH

Sept ans derrière les barreaux

À l'époque, on a parlé de crime passionnel. Lors de son deuxième procès en appel, devant les Assises de Nîmes, en 2008, l'avocat de Cécillon, un certain Maître Éric Dupont-Moretti, réussit, dans sa plaidoirie, à le faire passer pour un pauvre type, qui ne voulait pas tuer, qui aimait sa femme. La Cour ne retient pas la préméditation, contrairement au premier procès, à Grenoble. Et l'ancienne gloire de l'Ovalie écope de 14 ans de réclusion criminelle. Il sortira de prison en 2011, après avoir passé sept ans derrière les barreaux.

"Nous, on a pris perpétuité" dira Marinette, la mère de Chantal. Ludovic Ninet lui donne la parole dans ce livre, mais il donne aussi la parole à Céline, la fille cadette de Chantal, à Huguette, aussi, la fidèle amie de lycée, que Chantal considérait comme sa sœur jumelle. Chantal leur manque tellement. Elles lui ont raconté son calvaire avant la mort.

"On les a si peu entendues" explique Ludovic Ninet qui veut rendre hommage à Chantal, rappeler qu'elle a bien été victime d'un féminicide. Mais en 2004, ce mot n'existait pas. "Marc Cécillon est bien sûr responsable de son acte" affirme l'auteur "Mais s'il en est arrivé là, c'est aussi parce qu'il a été protégé par tout un système qui savait mais ne disait rien car c'était une star intouchable à qui on pardonnait tous les écarts et tous les excès."

Ludovic Ninet, l'auteur du livre, a voulu rendre hommage à Chantal, victime oubliée

L'omerta, toujours, 20 ans après

Ludovic Ninet a d'ailleurs essuyé de nombreux refus quand il a voulu rencontrer les témoins du drame. Près de 20 ans après, l'omerta règne encore. "Si les langues se sont un peu déliées durant les deux procès, la chape de plomb est bien vite retombée" reconnaît-il

Ludovic Ninet a été bouleversé quand il s'est rendu sur la tombe de Chantal à Vénérieu. "Avant, c'était un nom dans un article de journal, là j'ai ressenti comme une présence. Et puis, sur la pierre tombale, il n'y a que son prénom, Chantal. Et ces dates : 1960-2004. Cela a été un choc pour moi et j'ai écrit ce livre."

"L'affaire Cécillon. Chantal, récit d'un féminicide." aux Presses de la Cité. 19 euros. En librairie le 13 avril.