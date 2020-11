L'affaire Daval, "un échec pour les médias" pour la journaliste Isabelle Horlans

Trois ans de médiatisation à outrance. Après le verdict délivré ce week-end par la cour d'assises de Haute-Saône, l'affaire Daval est "un échec pour les médias" selon la journaliste et chroniqueuse judiciaire Isabelle Horlans.

Elle est intarissable sur le sujet, mais aussi très critique vis-à vis de sa profession. Selon la journaliste et chroniqueuse judicaire Isabelle Horlans, l'affaire Daval est _"un échec pour les médias"_. Après la condamnation de Jonathan Daval à 25 ans de réclusion criminelle ce week-end, celle qui est aussi chargée de l'éducation aux médias dans le Grand Est, et membre aussi de l'Association des journalistes de la Presse Judiciaire était notre invitée ce lundi matin.

Un parallèle avec l'affaire Grégory

Isabelle Horlans ose un parallèle avec l'affaire Grégory : "Comme dans l'affaire Grégory, il y a des gens qui parlent trop, des PV qui fuitent, et _une instruction à ciel ouvert_, tout cela va participer de la médiatisation. Il y a aussi la personnalité de Jonathann Daval et ses larmes à chacune de ces apparitions au début de l'affaire. Il s'est enfermé dans ses mensonges devant les caméras de la France entière, et il est évidemment ensuite très difficile de revenir en arrière".

Des peines de 10 à 15 ans dans la plupart des meurtres conjugaux

Pour autant, estime la journaliste, "cette affaire aurait pu être jugée de façon beaucoup plus discrète. _En France, une femme meurt tous les deux jours sous les coups de son conjoint_. Sans la médiatisation, Jonathann n'aurait sans doute pas été condamné à 25 ans de réclusion. Dans la plupart des cas de meurtres conjugaux, la peine s'échelonne de 10 à 15 ans."

"Un échec pour les médias" - la journaliste Isabelle Horlans

Et elle n'est pas forcément très tendre pour ses collègues journalistes : "C'est un échec pour les médias, _la presse devrait apprendre de l'histoire_, essayer de canaliser son énergie et ne pas courser comme ça tous les gens qui sont au cœur d'un fait divers", conclut la chroniqueuse judiciaire qui est aussi chargée de l'éducation aux médias dans le Grand Est, et également aussi de l'Association des journalistes de la Presse Judiciaire.

