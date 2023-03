L'affaire de la chienne abattue à coups de fusil dans une propriété privée de Dordogne est classée sans suite

"Devant la tête du chien, il y avait une cartouche de calibre 12, plomb numéro 4", témoignait Jean-Jacques Borsatto, le propriétaire d'Oxana, jeune chienne de trois ans, retrouvée criblée de plomb le 18 décembre 2021, sur sa parcelle de Lamonzie-Saint-Martin (Dordogne), en Bergeracois. Plus d'un an plus tard, le parquet de Bergerac classe sans suite l'affaire, selon le journal Sud Ouest. Une information confirmée à France Bleu Périgord : l'auteur des multiples coups de fusil demeure inconnu.

Aucun résultat pour les analyses ADN

"De gros moyens ont été mis en œuvre", déclare le ministère public. Plusieurs personnes ont été auditionnées, des analyses ADN sur les douilles réalisées mais "aucun élément probant" in fine, explique le parquet.